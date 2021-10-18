Бывший вице-мэр Челябинска Извеков, обвиняемый в получении взятки, вышел из СИЗО

Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения экс-заместителю главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олегу Извекову, обвиняемому в получении взятки, передает корреспондент Накануне.RU.

Бывшему чиновнику изменили меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий.

"На этой неделе Ленинский районный суд города Екатеринбурга изменил меру пресечения Олегу даже не на домашний арест, а просто на запрет определённых действий. Сразу же в зале суда Олега отпустили на свободу. И уже вечером он был дома с семьей. Спасибо правоохранительной системе города Екатеринбурга за более глубокое погружение в дело моего супруга", - написала на своей странице в Facebook супруга экс-чиновника Ольга Извекова.

Напомним, Извеков обвиняется в получении взятки в крупном размере. Он был задержан 18 февраля. По версии следствия, в 2020 г. он получил 450 тыс. руб. от руководителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта стоимостью 3,5 млн руб. на поставку и монтаж систем дистанционного определения температуры человека в помещениях МФЦ города.

Олег Извеков был задержан в феврале текущего года и заключен под стражу.