В Москве после массовой драки с участием мигрантов задержали более 20 человек

Очередная массовая драка с участием трудовых мигрантов произошла в Москве.

После потасовки полицейские задержали 23 человек. Одного из пострадавших доставили в больницу с ножевым ранением.

Инцидент произошел в районе Коптево, когда мужчины распивали алкоголь. По данным РЕН ТВ, в числе участников драки были и работники ГБУ "Жилищник".

Массовые драки с участием иностранных мигрантов стали происходить в России все чаще. В МВД заявили, что нарушителям грозит пожизненный запрет на въезд в страну.

Глава города Сергей Собянин пообещал, что власти Москвы продолжат жесткие меры по задержанию мигрантов, заведению против них уголовных дел, высылке и запрету въезда им в случае нарушений.