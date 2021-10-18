На Ямале прокуратура обязала поднять со дна реки затонувшую баржу и теплоход

В Новом Уренгое транспортная прокуратура потребовала поднять со дна реки Полуй теплоход и баржу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Собственники теплохода и баржи не установлены.

"В соответствии с требованиями Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации обязанность по поднятию и утилизации затонувших бесхозяйных объектов возложена на ФБУ "Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей". В нарушение закона бюджетное учреждение не обеспечило их подъем со дна реки, в связи с чем создается угроза безопасности судоходства в навигационный период. Транспортный прокурор потребовал осуществить подъём затонувших в акватории реки судов", - говорится в сообщении.

Прокуратора обратилась в суд с требованием обязать учреждение поднять и утилизировать затонувшие суда. Требования прокурора удовлетворены. За фактическим устранением нарушений установлен необходимый контроль.