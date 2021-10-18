Вакцинированный министр здравоохранения Сахалина заболел COVID-19

Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов ушел на самоизоляцию из-за заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба ведомства.

Заболевание у Кузнецова протекает в легкой форме. Известно, что глава министерства ранее привился от коронавируса.

Как добавили в областном минздраве, "по статистике, после вакцинации болезнь может возникнуть у 10% привитых людей".

В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что только 2% россиян, вакцинированных от коронавируса, заболевают COVID-19. «Те, кто сегодня заболевает и попадает в стационары, в своем большинстве это невакцинированные", - добавил министр.