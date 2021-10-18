В Коркино объявлен режим ЧС из-за очага африканской чумы свиней

В Коркино введен режим чрезвычайной ситуации локального характера из-за очага африканской чумы свиней. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городского поселения, передает корреспондент Накануне.RU.

Очаг африканской чумы свиней выявлен в одном из личных подсобных хозяйств.

Напомним, на территории личного подсобного хозяйства в Коркино пало шесть свиней. Экспертиза подтвердила, что животные погибли от АЧС. В очаге инфекции находится 224 животных, в угрожаемой зоне – 458 животных. Предполагаемый источник возбудителя инфекции – не проваренные пищевые отходы.

Ранее в регионе уже были зарегистрированы три вспышки африканской чумы свиней – в подсобном хозяйстве ИК-1 в Копейске, в личном подсобном хозяйстве недалеко от поселка Новый в Красноармейском районе и в холодильной камере на складе в Челябинске, где хранилось мясо из подсобного хозяйства колонии. По предварительным данным, животных кормили пищевыми отходами, не прошедшими термическую обработку, это и привело к возникновению очагов АЧС.