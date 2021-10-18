18 Октября 2021
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Политика В России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

Спикер Госдумы Володин меняет штат своих советников

Несколько депутатов, не прошедших в Госдуму нового созыва продолжат работать в нижней палате парламента.

Спикер Думы Вячеслав Володин назначил своим штатным советником Николая Гончара. С началом созыва заканчиваются полномочия всех прежних советников, и других назначений Володин пока не произвел. Гончар будет заниматься внутренним аудитом финансовой деятельности нижней палаты. Ранее 74-летний Гончар был председателем комиссии парламентского собрания России и Белоруссии по бюджету и финансам.

Должность аудитора в Госдуме была вакантна. Когда Володин только пришел на пост спикера в 2016 году, из шести штатных должностей советника спикера Госдумы за первые полтора месяца работы VII созыва он сразу заполнил две. На место аудитора был назначен специалист по инвестиционному аудиту объектов энергетики Алексей Кравцов, а советником по СМИ – Юрий Шувалов, который позже занял должность референта управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ.

Кравцов ушел с должности советника Володина перед завершением созыва, пишут "Ведомости".

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Спикер Госдумы Володин меняет штат своих советников

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Теги: Госдума, Володин



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