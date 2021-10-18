Счетная палата разошлась в прогнозе с Минэкономразвития по цене нефти

Счетная палата России считает заниженными прогнозы Минэкономразвития по стоимости нефти, которые заложены в проект бюджета на предстоящие три года.

Согласно консенсус-прогнозу агентства Reuters, который приводит ведомство, средняя цена нефти марки Brent в следующем году ожидается на уровне 69,8 доллара за баррель, еще через год будет 67,4 доллара, в 2024 году - 64,5 доллара. Нефть марки WTI будет стоить 67 долларов в 2022 году, 65 долларов в 2023 году, 61 доллар в 2024 году.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, в 2022 году средняя стоимость нефти марки Urals будет 62,2 доллара за баррель, в 2023 году - 58,4 доллара, в 2024 году - 55,7 доллара.

По данным Счетной палаты, на горизонте до 2024 года основным риском для стоимости нефти может стать избыточный рост предложений, который может быть поддержан сланцевыми производителями нефти.

Как сообщалось, Минэкономразвития подготовило новую версию стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года. Он предполагает достижение углеродной нейтральности к 2060 году – раньше этого в документе не было.