16 Октября 2021
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Происшествия В России
МКС, Сигнус (2018) | Фото: vk.com/prokopyev_iss

Ночью на МКС произошел сбой в системе управления российского модуля "Звезда"

На Международной космической станции ночью произошел сбой в системе управления российского модуля "Звезда". Космонавты в это время спали, их разбудила сирена.

"У нас сейчас сработало оповещение <…> Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам, я не отбивал (сирену. — Прим. ред.), чтобы они услышали", — сказал космонавт Антон Шкаплеров специалисту подмосковного Центра управления полетами.

По его словам, причиной стало временное пропадание готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации модуля "Звезда", передает РИА Новости.

Позже специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил экипажу, что никаких действий от него не требуется.

Напомним, накануне Международная космическая станция потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля "Союз". Он пристыкован к российскому сегменту станции и должен в ближайшее воскресенье доставить на Землю "киноэкипаж" – актрису Юлию Пересильд, режиссера Клима Шипенко, а также космонавта Олега Новицкого. О проблемах в навигации стало известно из трансляции, которую ведет NASA.

"Нам пришло аварийное сообщение от коллег (с американского сегмента МКС) - потеря ориентации", - сообщил российскому Центру управления полетами космонавт Антон Шкаплеров. Сейчас включились двигатели на российском сегменте станции для возвращения МКС в штатную ориентацию.

Это уже не первый раз за последнее время, когда у МКС возникают проблемы из-за действий на российской части станции. Так, во время отправки модуля "Наука" к МКС произошло несколько нештатных ситуаций. Сообщалось о потере телеметрии на некоторое время, также у модуля при стыковке с МКС включился двигатель, из-за чего станция совершила несколько маневров. Позже ситуация была исправлена обратными маневрами с помощью двигателей других модулей, но пришлось отложить старт американского корабля Starliner.

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Ночью на МКС произошел сбой в системе управления российского модуля "Звезда"

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Теги: мкс, международная космическая станция, модуль звезда, сбой



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