15 Октября 2021
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Общество Свердловская область
изнасилование, девочка, девушка (2016) | Фото: Oren1.ru

Заставили раздеваться при посторонних людях. Мать девочки-инвалида забрала дочь из ямальской школы, где к ней применяли насилие

После возбуждения уголовного дела в отношении сотрудника коррекционной школы №18 в Новом Уренгое, которая силком тащила 13-летнюю девочку-инвалида в столовую, на воспитанницу стали оказывать еще больше давления в школе. Об этом в социальных сетях главе региона Дмитрию Артюхову пожаловалась мама девочки Зилида Ямбулатова. Она заявила, что из-за подобного обращения ей пришлось забрать дочь из учреждения и приостановить обучение.

По словам Ямбулатовой, ее дочь дважды за день вызывали в медкабинет, где при комиссии раздевали. В департаменте образования Нового Уренгоя заявили, что это был лишь ежедневный "утренний фильтр", чтобы проверить у учащихся кожные покровы, зев и общее самочувствие. Однако женщина утверждает, что ранее подобной проверки в школе не было, родителей о введении таких процедур не предупреждали, да и других детей, кроме ее дочери, через данных "фильтр" не пропускали (тем более дважды за день).

"Ее трясло, а эти люди, не назвавшие себя, кричали и оказывали психологическое давление на нас, не обращая внимания, что ребенок сидит в кабинете. Мы забрали дочь, и теперь школу не посещаем, прервали учебный процесс. Теперь боимся вообще доверять им дочь", - рассказала мать ребенка.

Она также добавила, что в образовательном учреждении не учли особенности психологического развития ее дочери и буквально при посторонних дважды раздели 13-летнего подростка. И даже после того, как было видно состояние ребенка, никто так и не попытался исправить ситуацию или принести извинения.

Напомним, что возбуждению уголовного дела по статье "халатность" предшествовало обращение в правоохранительные органы матери девочки. Как ранее сообщали в прокуратуре, девочка не хотела идти в столовую, из-за чего медицинский работник учреждения взяла ребенка под мышки и за шею и повела обедать. Из-за этого у девочки на шее образовались синяки. В ведомстве также добавили, что в случае желания представителей ребенка, прокуратура города подготовит исковое заявление о взыскании компенсации причиненного вреда.

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Заставили раздеваться при посторонних людях. Мать девочки-инвалида забрала дочь из ямальской школы, где к ней применяли насилие

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Теги: прокуратура, халатность, ребенок-инвалид, коррекционная школа



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