15 Октября 2021
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правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

Гематолог Мисюрина отсудила у государства 4 млн рублей за незаконное уголовное преследование

Черемушкинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск врача-гематолога Елены Мисюриной о возмещении имущественного вреда. В ее пользу с государства будет взыскано 4,2 млн руб. Суд согласился, что вред был причинен врачу в результате уголовного преследования.

В начале 2018 году тот же Черемушкинский суд приговорил Мисюрину к двум годам колонии за смерть пациента. История вызвала широкий общественный резонанс. Однако в апреле Мосгорсуд отменил приговор и направил дело прокурору для устранения недостатков.

Весной 2021 года уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Таким образом, апелляционным определением Московского городского суда приговор Черемушкинского районного суда Москвы в отношении Мисюриной, был отменен.

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Гематолог Мисюрина отсудила у государства 4 млн рублей за незаконное уголовное преследование

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Теги: елена мисюрина, гематолог, материальный ущерб, отмена приговора



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