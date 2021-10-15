Гематолог Мисюрина отсудила у государства 4 млн рублей за незаконное уголовное преследование

Черемушкинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск врача-гематолога Елены Мисюриной о возмещении имущественного вреда. В ее пользу с государства будет взыскано 4,2 млн руб. Суд согласился, что вред был причинен врачу в результате уголовного преследования.

В начале 2018 году тот же Черемушкинский суд приговорил Мисюрину к двум годам колонии за смерть пациента. История вызвала широкий общественный резонанс. Однако в апреле Мосгорсуд отменил приговор и направил дело прокурору для устранения недостатков.

Весной 2021 года уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Таким образом, апелляционным определением Московского городского суда приговор Черемушкинского районного суда Москвы в отношении Мисюриной, был отменен.