Turkish Airlines месяц не будет летать из аэропорта "Кольцово"

Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает авиасообщение с международным аэропортом "Кольцово". Информацию об этом подтвердили в самом аэропорте, добавив, что перерыв продлится месяц, после чего авиакомпания снова вернется обслуживать Екатеринбург.

"Авиакомпания уведомила нас о приостановке полетов с ноября по 21 декабря 2021 года, возобновление авиасообщения планируется с 22 декабря 2021 года с частотой три раза в неделю", - заявили в пресс-службе "Кольцово"

Напомним, что Turkish Airlines является одним из трех авиаперевозчиков, который осуществляет рейсы в Стамбул. На сегодняшний день жители Екатеринбурга могут еженедельно приобрести билеты на шесть аналогичных рейсов от авиакомпаний Nordwind и "Победа".