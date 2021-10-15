Рогозин показал свой кабинет, номер и спальню на космодроме Восточный

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своем неофициальном Telegram-канале фотографии рабочего места, жилого номера и даже кусочек своей спальни на космодроме Восточный.

"Здесь, на космодроме Восточный я живу. Это один из трех гостевых домов-общежитий, где мы размещаемся с руководством ведущих наших ракетно-космических фирм. А это мой номер: рабочий кабинет со служебной связью и рабочим пультом, а также небольшая спальня", - написал Рогозин под фотографиями скромных апартаментов.

"А здесь я работаю. Рядом с Техническим комплексом находится Инженерный центр. Тут у меня два смежных кабинета: для совещаний и центр контроля пусков, где на экраны выводится вся телеметрическая информация работы ракеты-носителя", - рассказал глава госкорпорации.