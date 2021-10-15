На юго-западе Москвы загорелась газовая подстанция

В Москве на улице Грина взорвалась и загорелась газовая станция. Огонь также охватил несколько автомобилей, стоявших рядом. По предварительным данным, пострадавших нет.

"В столице пожар на газо-распределительной подстанции в ЮЗАО. Подача газа отключена. Организован штаб пожаротушения. Ликвидировано факельное горение и открытое горение трех рядом стоящих автомобилей", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Сейчас пожарные стволы работают на охлаждение оборудования. Общая площадь пожара составляет 75 кв.м.

"Сведений о пострадавших не поступало", - добавили в МЧС.

Между тем, в департаменте городского хозяйства Москвы сообщили, что возгорание на газорегуляторном пункте в районе Северное Бутово уже ликвидировано. "По поручению мэра Москвы Комплексом городского хозяйства организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий возгорания. Работа теплоэнергетических объектов города не нарушена. На месте работают городские службы", - сообщили в пресс-службе ведомства.