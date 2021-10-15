ВШЭ: Система здравоохранения России может сколлапсировать, виноваты – сами россияне

Российскую систему здравоохранения может настигнуть коллапс, если не изменится ситуация с заболеваемостью коронавирусом. И дело не только в низком уровне вакцинации, но и в лечении других заболеваний. Низкий уровень ответственности россиян за свое здоровье приводит к тому, что целая армия врачей и медсестер вынуждены бороться с последствиями пренебрежения профилактикой и регулярными профосмотрами. Так считают в ВШЭ.

"Обеспеченность врачами в РФ одна из самых высоких. Другой вопрос — как распределяются обязанности между врачами и средним медицинским персоналом. Врачи перегружены той работой, которую могут делать другие работники, поэтому у них не хватает времени и их не хватает. Объективно врачей должно хватать, но уровень заболеваемости населения и груз болезней, который несут наши граждане, не заботясь о своём здоровье, столь велики, что даже такой огромной армии врачей не хватает. А если мы всех врачей переориентируем на борьбу с ковидом, то понятно, что оголяем другие зоны. И ситуация становится ещё более напряжённой. Поэтому я и говорю о возможности коллапса всей системы здравоохранения за исключением борьбы с инфекцией", - рассказала в эфире радио "Говорит Москва" директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

"Отвлекаясь на борьбу с ковидом, во многом связанную с пассивностью населения относительно вакцинации, мы не можем справиться с перенастройкой других элементов системы здравоохранения. Здравоохранение стало приоритетом государства, давайте поможем государству", - добавляет эксперт.

По данным Попович, в России в среднем 37 врачей приходится на 10 тыс. населения – это в несколько раз больше, чем в большинстве стран Европы.