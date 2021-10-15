15 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Сергей Симонов (2016) | Фото: Спутник

Мать скончавшегося по вине врачей хоккеиста ХК "Спутник" будет ежемесячно получать от больницы 47 тысяч рублей

Мать почившего игрока нижнетагильского ХК "Спутник" Сергея Симонова будет каждый месяц пожизненно получать 47 тыс. 694 рубля от ЦГБ№1 Нижнего Тагила, где в 2016 году по ошибке врачей скончался ее сын. Помимо этого больница также выплатит женщине 1 млн 854 тыс. 256 рублей и 69 копеек в виде возмещения вреда, говорится в решении суда.

"Возложить на Министерство здравоохранения Свердловской области субсидиарную ответственность по выплате Симоновой Л. В. взысканных денежных средств в счет возмещения вреда в результате смерти кормильца", - сказано в решении.

Напомним, 6 января после тренировки 23-летний хоккеист был доставлен в медучреждение с острой болью в левом подреберье. В больнице ему поставили диагноз - "тупая травма живота" и направили на полостную операцию из-за скопившей в брюшной полости крови. При этом врач-хирург, имея возможность вызвать ассистента, пренебрег требованиями ведомственных инструкций и самостоятельно провел операцию, в ходе которой плохо перевязал сосуды. В результате молодой спортсмен скончался.

Позже врача приговорили к двум годам ограничения свободы с запретом на этот срок заниматься врачебной деятельностью. Позже его освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Дело же о компенсации матери скончавшегося прошло за два года несколько судов. В Нижнетагильском постановили выплатить женщине 3 млн руб., но отказать в ежемесячных выплатах. В Свердловском облсуде апелляцию на данное решение оставили без удовлетворения. Позже Верховный суд РФ отменил все прежние решения, отправив дело в Ленинский районный суд Екатеринбурга на повторное рассмотрение, который в итоге и постановил пожизненно обеспечить истца.

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Мать скончавшегося по вине врачей хоккеиста ХК "Спутник" будет ежемесячно получать от больницы 47 тысяч рублей

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Теги: Нижний Тагил, ЦГБ №1, смерть, хоккеист, компенсация, суд



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