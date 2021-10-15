В "Екатеринбургской теплосетевой компании" столкнулись с дефицитом кадров из-за пандемии

"Екатеринбургская теплосетевая компания" столкнулась с дефицитом рабочих кадров из-за ситуации с коронавирусом. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в уральской столице заявил исполнительный директор "ЕТК" Андрей Шмельков.

По его словам, дефицит кадров, в первую очередь, ощущается у подрядных организаций.

"Это связано с тем, что приток рабочих с периферии и других республик значительно уменьшился. Есть дефицит на разнорабочих. Мы это ощущаем при выполнении работ по благоустройству, по бетонным работам видим проблемы. Но в этот межотопительный сезон нам удалось все эти проблемы закрыть", - рассказал Шмельков.

Он выразил надежду, что пандемия все же отступит, и уже в следующем году ЕТК будет в этом плане попроще.

Как сообщало Накануне.RU, также сегодня в Екатеринбурге озвучили затраты на нынешний отопительный сезон.