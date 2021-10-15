15 Октября 2021
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области мужчину, убившего жену на глазах у детей, отправили в психбольницу

Челябинский областной суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении жителя Башкирии, убившего жену на глазах у детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, трагедия произошла днем 29 июля на дороге около деревни Алексеевка Саткинского района. Между супругами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый в автомобиле нанес несколько ножевых ранений своей жене. Женщина выбежала на обочину, где подозреваемый нанес ей еще ножевые ранения. От полученных ранений женщина скончалась.

Убийство было совершено на глазах у двух маленьких детей.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан страдающим психическим расстройством, как в период совершения деяния, так и в настоящее время.

"Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишало его в период совершения инкриминируемых ему деяний осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими", - отметили в ведомстве.

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В Челябинской области мужчину, убившего жену на глазах у детей, отправили в психбольницу

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Теги: убийство, дети, уголовное дело, принудительное лечение,



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