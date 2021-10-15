Экс-депутат Госдумы Виталий Пашин получил мандат депутата ЗСО

Избирательная комиссия Челябинской области передала вакантные мандаты депутатов ЗСО Виталию Пашину и Дмитрию Мельникову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Пашин и Мельников зарегистрированы депутатами ЗСО.

Экс-депутат Госдумы Пашин не прошел в новый созыв нижней палаты российского парламента. Он проиграл выборы в Златоустовском одномандатном округе и не прошел по федеральному списку, в регионе ЛДПР набрала только 7,83% и заняла пятое место, уступив партии "Новые люди".

Мельников получил мандат по списку кандидатов от партии "Единая Россия".

Места в областном парламенте освободились после избрания "единороссов" Олега Голикова и Владимира Павлова в Госдуму.