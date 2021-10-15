Набиуллина "увидела" рост стоимости продуктов больше инфляции

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что покупает продукты в интернет-магазинах с доставкой.

По ее признанию, рост стоимости ее еженедельной продуктовой корзины по ощущениям превышает средний уровень инфляции. "Я не буду называть цифры, но это больше того, что мы видим по общим показателям инфляции", — отметила глава регулятора в интервью на YouTube-канале "Фанимани".

"Чем отличается мой средний чек от общего показателя по инфляции: в этот чек не входят, например, услуги, а в общем показателе инфляции [их доля] сейчас [составляет] 27%. Услуги у нас долгое время не дорожали, но потом [во время эпидемии] было сложно мерить цены по услугам", — сказала Набиуллина.

Она отметила, что цены на продовольствие выросли больше, чем общий показатель инфляции в 7%.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.