14 Октября 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
документы, ипотека, бумаги, дело, бюрократия (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Ямале во время строительства причала на берегу Обской губы погиб рабочий

На Салмановском месторождении на берегу Обской губы во время строительных работ погиб рабочий. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по ЯНАО.

По данным следствия, трагедия произошла 8 сентября текущего года около 21.00. В это время рабочая группа проводила работы по строительству северного ледозащитного сооружения причала месторождения. В результате нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, 55-летний монтажник коммерческого предприятия упал в воду и утонул.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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На Ямале во время строительства причала на берегу Обской губы погиб рабочий

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Теги: Обская губа, причал, рабочий, строительство, смерть



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