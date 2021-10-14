На Ямале во время строительства причала на берегу Обской губы погиб рабочий

На Салмановском месторождении на берегу Обской губы во время строительных работ погиб рабочий. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по ЯНАО.

По данным следствия, трагедия произошла 8 сентября текущего года около 21.00. В это время рабочая группа проводила работы по строительству северного ледозащитного сооружения причала месторождения. В результате нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, 55-летний монтажник коммерческого предприятия упал в воду и утонул.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.