В Челябинской области суд не выпустил из колонии убийцу двух школьников

В Копейске суд отказал мужчине, осужденному за убийство подростков, в замене неотбытого срока в колонии на более мягкий вид наказания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В августе 2004 года мужчина был приговорен к 25 годам колонии за совершение убийства с особой жестокостью 15-летнего подростка и 14-летней девочки в июле 2003 года в Саткинском районе.

В суде прокурор указал, что поведение осужденного за весь период отбывания наказания являлось нестабильным и не свидетельствовало о его примерном поведении.