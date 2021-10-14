14 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Новые автобусы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура выяснит, почему водитель автобуса отказался везти ребенка-инвалида в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет информацию об отказе водителя автобуса везти женщину с ребенком-инвалидом.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, о ситуации стало известно из СМИ. Согласно публикации, водитель автобуса маршрута №25 не пустил в салон женщину, которая везла ребенка-инвалида в кресле-коляске на занятия из Тагилстроевского района в центр города. Сама она рассказала, что шофер не открыл заднюю дверь, заявив, что с коляской в салон нельзя. При этом автобус не был заполнен пассажирами.

Если информация подтвердится, то прокуратура проверит автотранспортное предприятие. Речь пойдет о соблюдении законодательства о защите прав людей с ограниченными возможностями, маломобильных граждан, а также закона о защите прав потребителей.

Как добавили в ведомстве, если на то появятся основания, то будут приняты самые исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

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Прокуратура выяснит, почему водитель автобуса отказался везти ребенка-инвалида в Нижнем Тагиле

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Теги: прокуратура, ребенок, водитель, Нижний Тагил



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