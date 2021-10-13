13 Октября 2021
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Общество В России
госуслуги (2019) | Фото:Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России

Силовики имеют доступ к персональным данным граждан на Госуслугах - Песков

Силовые структуры имеют доступ к паспортным данным и фотографиям граждан, загруженным на портал Госуслуги, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все данные, которые содержатся на Госуслугах, и так прозрачны и доступны по закону для силовых структур", - сказал Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что мэрия Москвы намерена передать загруженные на mos.ru фотографии граждан в систему распознавания лиц для полиции.

"Все паспортные данные доступны для силовых структур. Там есть и фотографии и так далее. Здесь на самом деле ничего такого в этом нет", - добавил он.

Между тем, мэрия Москвы выпустила сообщение, в котором опровергает сообщения о передаче полиции фотографий с сайта mos.ru. Ранее о таких планах властей сообщил "Коммерсант".

"В рамках развития портала mos.ru и повышения качества предоставления услуг и сервисов действительно предусмотрена возможность пользователям самостоятельно загружать фотографии при оформлении заявлений для ряда госуслуг, в частности получения охотничьего билета. При этом необходимо подчеркнуть, что в личном кабинете пользователей mos.ru загрузка фотографий не предусмотрена. Системой, предназначенной для хранения фотоизображений, является ГИС ЕЦХД. Более того, сама загрузка фотографий не является обязательной при пользовании порталом mos.ru", - цитируют столичные СМИ пресс-службу департамента информационных технологий Москвы.

В департаменте отметили, что ГИС ЕЦХД в свою очередь аттестована и защищена в соответствии с законодательством РФ и обладает всеми средствами защиты, необходимыми для хранения такой информации.

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Силовики имеют доступ к персональным данным граждан на Госуслугах - Песков

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Теги: госуслуги, персональные данные, дмитрий песков, мэрия москвы



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