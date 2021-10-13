Учащихся уральского колледжа заперли в кабинетах из-за террористической угрозы

Полиция сообщила о возможной угрозе террористического характера в стенах ГАПОУ СО "Екатеринбургский монтажный колледж", из-за чего руководство учреждения заперло учащихся в кабинетах. Об этом сообщают "Вечерние ведомости" со ссылкой на одного из обучающихся.

По его словам, педагоги закрыли кабинеты на ключ, выключили свет и попросили всех соблюдать тишину. Во время этого были слышны крики на первом этаже, а вокруг здания колледжа протянули красно-белую ленту. Сотрудники полиции прибыли на место.

Однако позже руководство образовательного учреждения сообщило, что угроза террористического акта не подтвердилась. Данные меры были предприняты после сообщения о возможной угрозе от отдела полиции №5.

"Нами был предпринят комплекс мер, по результатам проведения которых мы вернулись в обычный режим функционирования. Сейчас все в порядке", - передает издание слова замдиректора колледжа по правовым и общим вопросам Максима Сивкова.

Напомним, что Министерство высшего образования и науки России разработало инструкцию на случай нападения на учебное заведение. В сообщении ведомства говорится, что правила были разработаны "совместно с научным и экспертным сообществом в области безопасности".

В этом году в России произошли два трагических эпизода с шутингом в учебных заведениях: нападение на казанскую школу и стрельба в пермском вузе. В обоих случаях было много погибших и пострадавших.