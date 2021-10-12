В Екатеринбурге задержана банда угонщиков, которые сожгли несколько машин

В Екатеринбурге раскрыта серия угонов автомобилей. Задержаны трое молодых людей, которые поджигали машины, чтобы замести следы.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, сигнал о горящей на улице Черняховского машине марки ИЖ поступил утром 13 сентября. Затем в полицию обратился 60-летний владелец авто, который пояснил, что его угнали от дома на улице Минометчиков. Ущерб потерпевший оценил в 20 тыс. руб.

Следственно-оперативная группа установила, что наиболее вероятной причиной стал поджог. В дальнейшем были установлены подозреваемые: трое молодых людей, судимых за кражи, грабежи и угоны. Они во всем сознались и пояснили, что угнали автомобиль с целью покататься, а затем, чтобы скрыть следы преступления, подожгли машину. В итоге она выгорела полностью.

Задержанные также признались в хищениях автомобилей ВАЗ, которые произошли 13, 26 и 27 сентября на улицах Чапаева, Куйбышева и Авиационной соответственно. По версии оперативников, банда орудовала в Екатеринбурге с февраля 2021 года и может быть причастна, как минимум, к восьми аналогичным эпизодам. Троица действовала по заранее отработанному плану - подыскивали припаркованные во дворах жилых домов отечественные легковушки, как правило, не оборудованные противоугонными средствами защиты, вскрывали салон, скручивали напрямую провода зажигания и угоняли "покататься", либо разобрать на запчасти, чтобы в дальнейшем продать детали. В некоторых случаях злоумышленники поджигали машины, пытаясь замести следы.

Против задержанных возбужден ряд уголовных дел. Сейчас проводится расследование.