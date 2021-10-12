В Челябинске колодец месяц простоял открытым после падения в него ребенка

В Челябинске после падения шестилетней девочки в колодец прокуратура внесла представление руководителю ПАО "Ростелеком", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 26 августа на пешеходной дорожке у дома по улице Ворошилова. Девочка гуляла с папой и упала в открытый колодец. Ребенок получил ссадины.

Колодец, который принадлежит "Ростелекому", не был закрыт крышкой, опасный участок не был огражден, отсутствовали знаки. За месяц после инцидента крышку так и не установили, колодец прикрыли подручными средствами.

Руководителю компании внесено представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных лиц к ответственности.