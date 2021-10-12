12 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Полигон в Белоярском городском округе (2021) | Фото: Свердловское отделение РЭО

Белоярский полигон, где сжигались опасные медицинские отходы, могут временно закрыть

Мусорный полигон в Белоярском городском округе, который печально известен как место, где ООО "Энерго" сжигало опасные медицинские отходы, могут временно закрыть. Об этом сообщает Свердловское отделение РЭО, которое после обращений граждан обратилось в надзорные ведомства.

"После обращений Свердловского РЭО на полигоне провели проверки специалисты Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора и Белоярской межрайонной прокуратуры. В ходе которых выявлены факты размещения твердых коммунальных отходов за пределами рабочей карты полигона в кольцевом и дренажных каналах. Также установлены факты возгорания отходов", - сообщают в РЭО.

Полигон в Белоярском городском округе(2021)|Фото: Свердловское отделение РЭОПолигон в Белоярском городском округе(2021)|Фото: Свердловское отделение РЭО

В связи с этим к административной ответственности привлечены директора и юридические лица ООО "УМПО", которому принадлежит место размещения отходов, и ООО "Энерго", утилизирующее их. Также белоярской межрайонной прокуратурой в суд было направлено исковое заявление о запрете деятельности компаний "УМПО" и "Энерго" до устранения нарушений законодательства.

Напомним, что в сентябре в ходе проверки свердловская природоохранная прокуратура также обнаружила на полигоне автомобильные покрышки, ртутные лампы, розливы отработанного машинного масла и места тления отходов. В связи с этим директору "УМПО" вынесено представление.

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Белоярский полигон, где сжигались опасные медицинские отходы, могут временно закрыть

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Теги: белоярский полигон, медицинские отходы, закрытие, прокуратура



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