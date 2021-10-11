Поиски свердловского альпиниста на Ключевской сопке опять приостановили из-за непогоды

Свердловского альпиниста, пропавшего на Ключевской сопке, снова прекратили искать из-за непогоды. Как и планировалось, спасатели начали восхождение на высоту, с которой и спускался пропавший (4 тыс. м.), чтобы попытаться пройти весь его путь. Однако на высоте в 3,1 тыс. м. погода снова испортилась.

"На Камчатке спасатели вынуждены были приостановить поисковую операцию на Ключевском вулкане. Пятеро сотрудников краевого поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" достигли отметки 3,1 тыс. м, дальнейшее восхождение не представляется возможным из-за ухудшения метеоусловий. В настоящее время исполин покрылся снежным покровом толщиной более метра, что несет за собой риск схода одиночных лавин. Кроме того, в районе Ключевского вулкана установились крайне низкие температуры воздуха, в ночные часы столбик термометра опускается до минус 30 градусов" - сообщили Накануне.RU в пресс-службе местного МЧС.

Подошедший к берегам полуострова циклон, также не помогает ситуации, поскольку принес с собой значительные осадки и усиление ветра.

Напомним, что к спасателям обратился 36-летний свердловчанин, который 27-ого сентября с 32-летним товарищем начал восхождение на Ключевской вулкан. На высоте около 4000 метров погода испортилась, усилился ветер, началась сильная метель. Альпинисты выкопали в снегу убежище, где укрылись, надеясь переждать непогоду. Через некоторое время мужчины приняли решение разделиться. После этого один из участников начал спуск в сторону домика на высоту 2600 метров, а другой, обойдя вершину, стал спускаться на перевал - на высоту 3300 метров. Через два дня второй участник восхождения добрался до домика на высоте 2600 метров, но своего товарища там не встретил. О ситуации альпинист сообщил в службу 112 и запросил помощи. Мужчина, который вызвал спасателей, был обнаружен на высоте 2600 метров, 2 октября он был доставлен в поселок Ключи. Самочувствие удовлетворительное.

Поиски второго альпиниста продолжались пока позволяли погодные условия. Из-за сильной метели и нулевой видимости к вечеру 2 октября работы пришлось прекратить.

Спасатели отмечают, что с начала года это уже третье подобное происшествие на Ключевском. Первый случай закончился трагедией — двое мужчин погибли, сорвавшись со склона исполина. Они оступились при спуске с ледника на высоте 4100-4200 метров. Второй раз помощь спасателей понадобилась туристке, которая при восхождении на Ключевской вулкан получила травму — сорвавшийся камень отлетел ей прямо в спину. Тогда женщину удалось оперативно эвакуировать и доставить в больницу.