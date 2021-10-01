02 Октября 2021
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Михаил Саакашвили, президент Грузии (2010) | Фото:focus.ua

Кремль не интересует судьба задержанного в Грузии Михаила Саакашвили

Судьба бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не интересует Кремль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

"Нам неинтересна его судьба", - сказал Песков.

Сейчас Саакашвили находится в Руставской тюрьме в Тбилиси. Ему грозит не менее девяти лет лишения свободы. По двум уголовным делам он уже осужден заочно к шести и трем годам лишения свободы, еще по ряду дел приговор пока не вынесен.

В украинской общественной организации "Офис простых решений", созданной Саакашвили, считают сообщения о его задержании провокацией - чтобы он вышел на связь.

Напомним, в Грузии Саакашвили находится в розыске за ряд уголовных преступлений. В 2018 году Тбилисский городской суд признал его виновным в злоупотреблении служебным положением и незаконном досрочном освобождении из заключения бывших чиновников МВД, виновных в убийстве сотрудника Объединенного грузинского банка Александра (Сандро) Гиргвлиани, и приговорил его к трем годам лишения свободы. В том же году Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы за организацию нападения на Гелашвили.

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Кремль не интересует судьба задержанного в Грузии Михаила Саакашвили

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Теги: Михаил Саакашвили, задержание, уголовное дело, грузия



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