09 Января 2021
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Происшествия Тюменская область
пожар в Боровском (2021) | Фото: &quot;ЧС Тюмень&quot;

Задержана владелица тюменского пансионата, где погибли пенсионеры

В Тюменской области задержана владелица нелегального дома престарелых, где в пожаре погибли семь человек.

Задержанная оказалась единственной, кто был зарегистрирован по этому адресу. В момент пожара женщина находилась внутри. Она и ещё двое пенсионеров выжили. Об этом сообщает Life shot.

Напомним, сегодня вечером в посёлке Боровский в пожаре в частном доме на ул. Трактовой погибли семь человек. В здании находился нелегальный пансионат для престарелых. Погибшие — лежачие пенсионеры. Следственный комитет возбудил уголовное дело, губернатор Александр Моор взял расследование под личный контроль.

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Задержана владелица тюменского пансионата, где погибли пенсионеры

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Теги: Пансионат, пожар



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Ранее 09.01.2021 18:43 Мск Под Тюменью горел нелегальный пансионат для престарелых: семеро погибших

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