Задержана владелица тюменского пансионата, где погибли пенсионеры

В Тюменской области задержана владелица нелегального дома престарелых, где в пожаре погибли семь человек.

Задержанная оказалась единственной, кто был зарегистрирован по этому адресу. В момент пожара женщина находилась внутри. Она и ещё двое пенсионеров выжили. Об этом сообщает Life shot.

Напомним, сегодня вечером в посёлке Боровский в пожаре в частном доме на ул. Трактовой погибли семь человек. В здании находился нелегальный пансионат для престарелых. Погибшие — лежачие пенсионеры. Следственный комитет возбудил уголовное дело, губернатор Александр Моор взял расследование под личный контроль.