09 Января 2021
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Общество В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Россияне могут схлопотать штраф за картошку в огороде

Стало известно, в каких случаях посадка картофеля может быть административно-наказуемым деянием.

Оштрафовать за это могут в том случае, если корнеплод выращивают из "нелегальных" семян, а затем продают торговым сетям или гражданам. В таком случае сумма административного взыскания составит до 500 тыс. руб. Об этом рассказал юрист Егор Редин, на которого ссылается агентство "Прайм". По словам Редина, человек, который высаживает картофель для личного пользования, не совершает ничего противозаконного.

Напомним, ранее до 1 марта 2021 года был продлен упрощенный порядок оформления домов на землях СНТ, если их возведение началось до 4 августа 2018 года. Такие постройки можно узаконить только по уведомлению, не получая разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Это значительный шаг навстречу гражданам, ведь прав собственности будут лишать или временно блокировать по суду, а не по желанию чиновников. Однако сам принцип подхода к регистрации прав собственности остается пока прежним и неясным.

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Россияне могут схлопотать штраф за картошку в огороде

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Теги: штраф за картошку, посадка картофеля



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