Под Тюменью горел нелегальный пансионат для престарелых: семеро погибших
Сегодня вечером в посёлке Боровский в пожаре в частном доме на ул. Трактовой погибли семь человек. Об этом сообщает "ЧС Тюмень".
Как уточняет Life shot, в сгоревшем доме находился нелегальный пансионат для престарелых. Среди погибших — лежачие пенсионеры. Троих успели эвакуировать до приезда пожарных, остальные задохнулись внутри.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, губернатор Александр Моор взял расследование под личный контроль.