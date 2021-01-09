09 Января 2021
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Происшествия Тюменская область
пожар в Боровском (2021) | Фото: &quot;ЧС Тюмень&quot;

Под Тюменью горел нелегальный пансионат для престарелых: семеро погибших

Сегодня вечером в посёлке Боровский в пожаре в частном доме на ул. Трактовой погибли семь человек. Об этом сообщает "ЧС Тюмень".

Как уточняет Life shot, в сгоревшем доме находился нелегальный пансионат для престарелых. Среди погибших — лежачие пенсионеры. Троих успели эвакуировать до приезда пожарных, остальные задохнулись внутри.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, губернатор Александр Моор взял расследование под личный контроль.

пожар в Боровском(2021)|Фото: "Тюмень инцидент"

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Под Тюменью горел нелегальный пансионат для престарелых: семеро погибших

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Теги: нелегальный пансионат для престарелых, пожар



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Развитие сюжета:

Ранее 09.01.2021 20:11 Мск Задержана владелица тюменского пансионата, где погибли пенсионеры

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