Индонезийский "Боинг" рухнул в море: новость обновляется

Пропавший с радаров в Индонезии "Боинг-737-500" упал в море.

Как сообщает агентство "Синьхуа", в настоящее время моряки вылавливают алюминиевые обломки рухнувшего лайнера.

По данным CNN Indonesia, "Боинг-737-500" упал в воду, произошло это недалеко от острова Ланканг. Во время крушения рыбаки увидели взрыв с моря дважды. Позже были найдены обломки самолета и куски кабеля.

Обновлено: "Синьхуа" также сообщает, что поисковые службы обнаружили фрагменты тел пассажиров самолета. Россиян, по предварительной информации, в самолете не было.

Напомним, самолет направлялся по маршруту внутри страны – из Джакарты в один из других городов. На борту находились 59 пассажиров, среди них пятеро детей и один младенец.