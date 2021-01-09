Индонезийский "Боинг" рухнул в море: новость обновляется
Пропавший с радаров в Индонезии "Боинг-737-500" упал в море.
Как сообщает агентство "Синьхуа", в настоящее время моряки вылавливают алюминиевые обломки рухнувшего лайнера.
По данным CNN Indonesia, "Боинг-737-500" упал в воду, произошло это недалеко от острова Ланканг. Во время крушения рыбаки увидели взрыв с моря дважды. Позже были найдены обломки самолета и куски кабеля.
Обновлено: "Синьхуа" также сообщает, что поисковые службы обнаружили фрагменты тел пассажиров самолета. Россиян, по предварительной информации, в самолете не было.
Напомним, самолет направлялся по маршруту внутри страны – из Джакарты в один из других городов. На борту находились 59 пассажиров, среди них пятеро детей и один младенец.