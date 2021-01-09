09 Января 2021
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Происшествия За рубежом
(2005) | Фото: boeingmedia.com

В Индонезии с радаров пропал "Боинг-737"

"Боинг-737-500" пропал с экранов радаров через несколько минут после взлёта в Индонезии.

Лайнер направлялся по маршруту внутри страны – из Джакарты в один из других городов, об этом сообщает Baza.

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В Индонезии с радаров пропал "Боинг-737"

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Теги: Боинг-737, индонезия



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Ранее 09.01.2021 14:24 Мск Индонезийский "Боинг" рухнул в море: новость обновляется

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