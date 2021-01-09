В Индонезии с радаров пропал "Боинг-737"

"Боинг-737-500" пропал с экранов радаров через несколько минут после взлёта в Индонезии.

Лайнер направлялся по маршруту внутри страны – из Джакарты в один из других городов, об этом сообщает Baza.