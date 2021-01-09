В Индонезии с радаров пропал "Боинг-737"
"Боинг-737-500" пропал с экранов радаров через несколько минут после взлёта в Индонезии.
Лайнер направлялся по маршруту внутри страны – из Джакарты в один из других городов, об этом сообщает Baza.
14:24 мск.Индонезийский "Боинг" рухнул в море: новость обновляется
13:50 мск.В Индонезии с радаров пропал "Боинг-737"
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"Боинг-737-500" пропал с экранов радаров через несколько минут после взлёта в Индонезии.
Лайнер направлялся по маршруту внутри страны – из Джакарты в один из других городов, об этом сообщает Baza.
Развитие сюжета:Ранее 09.01.2021 14:24 Мск Индонезийский "Боинг" рухнул в море: новость обновляется
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