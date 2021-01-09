"У нас беда". Губернатор не смогла сдержать слез из-за смерти Бухтина

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова не смогла сдержать слез перед совещанием по реализации нацпроектов в Нягани. Встреча транслируется онлайн, и в ее начале глава региона с прискорбием сообщила о смерти своего первого заместителя Геннадия Бухтина.

Наталья Комарова начала выступление со слов: "У нас беда..." Однако дальше говорить она не могла из-за переполнявших ее эмоций. Наконец она обратилась к участникам совещания и продолжила: "Умер первый заместитель губернатора Геннадий Федорович Бухтин, больше месяца он болел, сегодня мы его потеряли. Светлая память".

Губернатор также рассказала, что прервала свою поездку по региону и сейчас ведет встречу из Ханты-Мансийска.

Напомним, первый замгубернатора ХМАО-Югры Геннадий Бухтин скончался в Москве на 61-м году жизни. Смерть наступила от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения COVID-19.