09 Января 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Наталья Комарова, пресс-конференция (2020) | Фото: admhmao.ru

"У нас беда". Губернатор не смогла сдержать слез из-за смерти Бухтина

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова не смогла сдержать слез перед совещанием по реализации нацпроектов в Нягани. Встреча транслируется онлайн, и в ее начале глава региона с прискорбием сообщила о смерти своего первого заместителя Геннадия Бухтина.

Наталья Комарова начала выступление со слов: "У нас беда..." Однако дальше говорить она не могла из-за переполнявших ее эмоций. Наконец она обратилась к участникам совещания и продолжила: "Умер первый заместитель губернатора Геннадий Федорович Бухтин, больше месяца он болел, сегодня мы его потеряли. Светлая память".

Наталья Комарова плачет, расстроена(2021)|Фото: скрин видео

Губернатор также рассказала, что прервала свою поездку по региону и сейчас ведет встречу из Ханты-Мансийска.

Напомним, первый замгубернатора ХМАО-Югры Геннадий Бухтин скончался в Москве на 61-м году жизни. Смерть наступила от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения COVID-19.

Геннадий Бухтин (2015)|Фото: admhmao.ru

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"У нас беда". Губернатор не смогла сдержать слез из-за смерти Бухтина

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Теги: Наталья Комарова, Геннадий Бухтин



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