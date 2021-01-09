На Южном Урале мальчик упал с канатной дороги - возбуждено дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за падения 10-летнего мальчика с канатной дороги в Магнитогорске.

Происшествие случилось 7 января, падение произошло с высоты 3 метра, при незакрепленном карабине на страховочном ремне.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ - "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья", оно поставлено на контроль руководителя регионального следственного управления.

Напомним, 9 января в Норильске на участке горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" сошла снежная лавина, засыпало четыре строения, в которых находились люди. По последним данным, погибли трое человек, еще один с травмами доставлен в больницу.