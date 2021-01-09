Число заражений ковидом в стране пошло на спад после сокращения объемов тестирования

В России за минувшие сутки выявлено 23 309 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Число заражений стало минимальным с 18 ноября и оказалось меньше числа тех, кто был признан излечившимся от COVID-19, составившего за сутки 23 680 человек.



Резкое снижение числа заражений произошло на фоне сокращения числа тестирований, на это указывает РБК. За последние сутки в России проведено 268 тыс. тестов на COVID-19, а ровно месяц назад (9 декабря 2020 года) оперативный штаб сообщал о проведении более 425 тыс. тестов.

Напомним, 7 января пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ситуацию с заболеваемостью в России можно считать стабилизирующейся. "Отмечается замедление темпов роста заболеваемости COVID-19. Суточный показатель заболеваемости снизился за последнюю неделю с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения, однако в субъектах разброс значения суточного показателя заболеваемости варьирует от 2,44 до 67,98 на 100 тыс. населения, что говорит об актуальности действующих требований к профилактике коронавирусной инфекции, в том числе в период новогодних праздников", - было сказано в сообщении.