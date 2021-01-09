Первый замгубернатора Югры скончался в Москве

Первый замгубернатора ХМАО-Югры Геннадий Бухтин скончался на 61-м году жизни в Москве от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения COVID-19. Информацию об этом подтвердили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Напомним, еще в начале декабря стало известно о том, что Бухтин был срочно госпитализирован из Югры в Москву в одну из ковидных клиник. Тогда сообщалось, что состояние чиновника крайне тяжелое, он был подключен к аппарату ИВЛ. До этого чиновник проходил лечение в Сургуте.

Геннадий Бухтин проработал в правительстве Югры более 10 лет. Губернатор Наталья Комарова выразила искренние соболезнования родным и близким бывшего заместителя.