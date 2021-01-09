09 Января 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра В России
Геннадий Бухтин (2015) | Фото: admhmao.ru

Первый замгубернатора Югры скончался в Москве

Первый замгубернатора ХМАО-Югры Геннадий Бухтин скончался на 61-м году жизни в Москве от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения COVID-19. Информацию об этом подтвердили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Напомним, еще в начале декабря стало известно о том, что Бухтин был срочно госпитализирован из Югры в Москву в одну из ковидных клиник. Тогда сообщалось, что состояние чиновника крайне тяжелое, он был подключен к аппарату ИВЛ. До этого чиновник проходил лечение в Сургуте.

Геннадий Бухтин проработал в правительстве Югры более 10 лет. Губернатор Наталья Комарова выразила искренние соболезнования родным и близким бывшего заместителя.

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Первый замгубернатора Югры скончался в Москве

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Теги: Геннадий Бухтин, коронавирус



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