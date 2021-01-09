09 Января 2021
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Экономика В России
Пустой кошелек (2020) | Фото: Накануне.RU

Ни в чем не отказывайте: прожиточный минимум составит 11 653 рублей

Правительство РФ установило прожиточный минимум на 2021 год. Он составит 11 653 руб. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В 2020 году прожиточный минимум составлял 11 012 руб. С 1 января в России также на 5,5% увеличился МРОТ - до 12 тыс. 792 руб.

Напомним, с 1 января была изменена методика расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Теперь эти показатели определяются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше).

Ранее мы рассказывали о том, как в Челябинской области работники металлургических, горнодобывающих и машиностроительных предприятий провели эксперимент и попытались месяц прожить на размер продуктовой части потребительской корзины, на основе которой рассчитывается МРОТ – чуть более 4 тыс. руб. До конца акции смогли дойти только два человека из 14. Они заявляли, что переход на новую методику расчета не улучшит ситуацию, а сделает ее еще хуже.

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Ни в чем не отказывайте: прожиточный минимум составит 11 653 рублей

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Теги: прожиточный минимум, мрот



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