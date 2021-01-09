Стало известно о судьбе русскоговорящей женщины, задержанной у Капитолия

Задержанной у американского Белого дома русскоговорящей женщиной оказалась 54-летняя уроженка Молдавии Евгения Малимон. С ней была ее дочь Кристина. В настоящее время их уже отпустили, но запретили приезжать в Вашингтон, об этом сообщает портал OPB.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа устроили штурм Белого дома. Они собрались в тот момент, когда Джо Байдена собирались утвердить в качестве нового президента США. В Капитолии между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими произошло несколько стычек. Охрана открыла огонь, в итоге погибла девушка, еще несколько человек пострадали.

Насколько известно, в день штурма Малимон была задержана вместе со своей дочерью Кристиной за нарушение комендантского часа и незаконное проникновение в здание Белого дома. В суде она попросила предоставить ей русскоговорящего адвоката.