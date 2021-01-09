Сход лавины на горнолыжном комплексе: под завалами нашли погибшую женщину и раненого подростка

На участке горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске сошла снежная лавина. Происшествие случилось 9 января в 00.30 по местному времени.

Снегом засыпало несколько домиков, в которых находились люди. Работу спасателей, пожарных и добровольцев осложняли неблагоприятные метеоусловия - метель и сильный ветер.

Общая группировка сил и средств, привлеченных к поискам, составила более 200 человек и около 30 единиц техники. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

К сожалению, без жертв и пострадавших не обошлось. Во время ликвидации завалов и поисковых мероприятий под снежной массой было обнаружено тело 38-летней женщины, а также 14-летний подросток, который с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

Поисковая операция продолжается. Сейчас спасатели ищут годовалого ребенка и 45-летнего мужчину.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".