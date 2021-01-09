Ярость Трампа: Twitter на веки вечные заблокировал его аккаунт

Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter заблокирован навсегда по решению администрации социальной сети. Причиной такого шага стала "опасность новых призывов к насилию".

При этом ранее Трамп пообещал мирно передать полномочия Джо Байдену. Инаугурация нового главы Соединенных Штатов состоится на следующей неделе, 20 января.

Как стало известно, Трамп, у которого излюбленной площадкой для распространения своей позиции был именно Twitter, "пришел в ярость и потерял рассудок" после сообщения о вечной блокировке аккаунта. Об этом пишет издание Politico. Сейчас президент США пытается понять, какие варианты действий у него есть.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа устроили штурм Белого дома. Они собрались в тот момент, когда Джо Байдена собирались утвердить в качестве нового президента США. В Капитолии между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими произошло несколько стычек. Охрана открыла огонь, в итоге погибла девушка, еще несколько человек пострадали.