09 Января 2021
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Политика За рубежом
Трамп, выборы президента США 2020 (2020) | Фото: AP Photo/Alex Brandon

Ярость Трампа: Twitter на веки вечные заблокировал его аккаунт

Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter заблокирован навсегда по решению администрации социальной сети. Причиной такого шага стала "опасность новых призывов к насилию".

При этом ранее Трамп пообещал мирно передать полномочия Джо Байдену. Инаугурация нового главы Соединенных Штатов состоится на следующей неделе, 20 января.

Как стало известно, Трамп, у которого излюбленной площадкой для распространения своей позиции был именно Twitter, "пришел в ярость и потерял рассудок" после сообщения о вечной блокировке аккаунта. Об этом пишет издание Politico. Сейчас президент США пытается понять, какие варианты действий у него есть.

twitter трампа(2021)|Фото: twitter.com

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа устроили штурм Белого дома. Они собрались в тот момент, когда Джо Байдена собирались утвердить в качестве нового президента США. В Капитолии между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими произошло несколько стычек. Охрана открыла огонь, в итоге погибла девушка, еще несколько человек пострадали.

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Ярость Трампа: Twitter на веки вечные заблокировал его аккаунт

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Теги: Twitter, трамп



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