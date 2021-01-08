"Я не пойду": Трамп категорично отказался присутствовать на инаугурации Байдена

Уходящий президент США Дональд Трамп заявил, что он не будет присутствовать на инаугурации избранного главы государства Джо Байдена.

Ранее американский Конгресс утвердил результаты ноябрьских выборов президента страны, победу на которых одержал кандидат от демократов Байден. Решение было принято на совместном заседании обеих палат на фоне происходящих в стране массовых беспорядков.

"Всем, кто хотел знать: я не пойду на инаугурацию 20 января", - написал сегодня Трамп в своем Твиттере.

Если так и произойдет, то Дональд Трамп станет четвертым в истории США президентом, который не будет присутствовать на инаугурации своего преемника.

Напомним, ранее Трамп пообещал мирно передать полномочия Байдену. Инаугурация нового главы Соединенных Штатов состоится на следующей неделе, 20 января.