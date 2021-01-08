СКР: упавший в Ленобласти самолет столкнулся с другим в воздухе

Следственный комитет сообщил подробности авиакатастрофы в Ленинградской области, где сегодня упал частный самолет. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, 8 января легкомоторный самолет Piper, на борту которого находились пилот и двое пассажиров, совершал взлет с аэродрома деревни Гостилицы Ломоносовского района. По данным следствия, после этого произошло столкновение в воздухе с другим легкомоторным самолетом, на борту которого был только пилот.

В результате двое пассажиров и пилот Piper от полученных травм скончались на месте. Пилот второго самолета был доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время следователями и криминалистами осматривается место происшествия.

Ранее сообщалось, что на борту упавшего самолета также находился ребенок, которому чудом удалось выжить.