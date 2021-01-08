08 Января 2021
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Происшествия СЗФО В России Ленинградская область
падение самолета в Ленинградской области (2021) | Фото: twitter.com/vesti_news

СКР: упавший в Ленобласти самолет столкнулся с другим в воздухе

Следственный комитет сообщил подробности авиакатастрофы в Ленинградской области, где сегодня упал частный самолет. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, 8 января легкомоторный самолет Piper, на борту которого находились пилот и двое пассажиров, совершал взлет с аэродрома деревни Гостилицы Ломоносовского района. По данным следствия, после этого произошло столкновение в воздухе с другим легкомоторным самолетом, на борту которого был только пилот.

В результате двое пассажиров и пилот Piper от полученных травм скончались на месте. Пилот второго самолета был доставлен в больницу.

падение самолета в Ленинградской области(2021)|Фото: twitter.com/vesti_news

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время следователями и криминалистами осматривается место происшествия.

Ранее сообщалось, что на борту упавшего самолета также находился ребенок, которому чудом удалось выжить.

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СКР: упавший в Ленобласти самолет столкнулся с другим в воздухе

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Теги: самолет, падение, Ленинградская область, дело, СКР



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Ранее 08.01.2021 17:03 Мск В Ленобласти упал частный самолет: погибли пилот и два пассажира

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