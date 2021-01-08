В Ленобласти упал частный самолет: погибли пилот и два пассажира

В Ленинградской области произошла авиакатастрофа. Есть погибшие.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, днем 8 января поступил сигнал о падении самолета в Ломоносовском районе. На место для оказания необходимой помощи в срочном порядке выехали оперативные службы.

По прибытии было установлено, что произошло падение легкомоторного самолета. По информации ведомства, в результате инцидента погибли три человека.

По данным СМИ, самолет был частным, а на борту были четыре человека: пилот, двое взрослых пассажиров и ребенок. Выжил только последний.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.