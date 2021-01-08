08 Января 2021
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Политика В России
евгений пригожин, конкорд (2020) | Фото: SERGEI ILNITSKY/POOL/EPA/REX/Shutterstock

У Евгения Пригожина появились аккаунты в соцсетях

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила о регистрации аккаунтов Евгения Пригожина в Facebook, Gab, Parler и Twitter. Теперь мнение бизнесмена о важных мировых событиях можно прочитать на его официальных страницах.

конкорд, пригожин, скрин(2021)|Фото: пресс-служба компании Конкорд

Евгений Пригожин регулярно высказывает мнение о событиях в России и мире. В частности, он уже прокомментировал протесты в США по поводу итогов выборов и штурм Капитолия.

По его мнению, американская правящая элита не имеет права давать советы другим государствам. Особенно после того, что политики США устроили в своей стране.

Пригожин уверен – в Штатах нужно провести честные выборы, где присутствовали бы международные наблюдатели.

«Товарищи американцы, если вы действительно хотите демократии, проведите честные выборы, пригласив международных наблюдателей и сделав процесс максимально прозрачным и понятным», — считает предприниматель.

Он также отметил, что противостоят друг другу не простые американцы. Внутренняя борьба происходит между представителями правящей элиты. Политики США не думают о гражданах – их заботит лишь расхищение государственного бюджета, уверен Пригожин.

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У Евгения Пригожина появились аккаунты в соцсетях

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Теги: евгений пригожин, соцсети, аккаунт пригожина, конкород, штурм капитолия



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