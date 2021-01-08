Ларионов останется тренером молодежной сборной России, несмотря на провальный МЧМ

В Федерации хоккея России состоялось рабочее совещание штаба национальной сборной под руководством президента ФХР Владислава Третьяка. Темой стало выступление молодежной сборной на чемпионате мира-2021 в Эдмонтоне.

Напомним, команда Игоря Ларионова заняла на турнире четвертое место, в матче за бронзовые медали уступив сверстникам из Финляндии со счетом 1:4.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФХР, на совещании был заслушан доклад тренерского штаба с детальным анализом причин неудовлетворительного выступления команды. В итоге было принято решение, что Ларионов останется главным тренером молодежной сборной.

Как прокомментировал сам специалист, перед ним и командой стояла задача выиграть золотые медали на МЧМ, и она не была выполнена.

"Сейчас мы с тренерским составом и ФХР совместно анализируем и разбираем ошибки, которые были допущены. Выводы будут сделаны, они будут учитываться при подготовке команды к МЧМ-2022. Мы продолжаем работать в рамках действующей стратегии ФХР", - заявил Игорь Ларионов.

Напомним, победителем чемпионата в этом году стала сборная США, обыгравшая в финале хозяев турнира – сборную Канады.