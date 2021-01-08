"Только правоохранительные органы не знают, что в наших роддомах продают детей"

На суррогатном материнстве (СМ) выстроен криминальный бизнес таких масштабов, который и не снился тем, кто верит в это как в помощь бесплодным парам, мечтающим о детях. Об этом на своем примере рассказала Юлия, которая была на декабрьских слушаниях в декабре в Общественной палате (ОП) РФ. Тогда ей дали две минуты в самом конце, но ее пригласила ведущая Александра Машкова-Благих на свою передачу, в которой она подробно рассказала о своем случае, а попутно о "суррогатном бизнесе" в целом.

Напомним, слушания в ОП РФ были связаны со вскрывшимися фактами выращивания детей для иностранцев под прикрытием СМ, через которое они могут обходить "закон Димы Яковлева". Было подтверждено, что никакой статистики вообще не ведется, а детей просто вывозят, оформляя их на подставные документы как иностранцев. Причем зачастую их покупают "одинокие мужчины" или "одинокие женщины", так как российское законодательство одно из самых либеральных в мире по вопросу СМ и позволяет покупать детей любым людям и под любым предлогом. Многие эксперты, политики, общественные деятели бьют тревогу: детей могут вывозить содомиты-педофилы или их расчленяют на органы. Судьба всех вывозимых детей неизвестна, так как государство не имеет никаких инструментов для отслеживания их судьбы, отмечают в Следственном комитете.

Все преступные схемы основаны на эксплуатации несчастья женщин, что делает их заложниками, отмечает пострадавшая.

"Мне поставили диагноз - онкология. Все обошлось, это оказался рак в самой начальной стадии, но я перенесла операцию, и доктора посоветовали мне не беременеть 5 лет ради безопасности. Я ждала эти 5 лет, но потом случились проблем по женской части, которые привел к невозможности вынашивания ребенка. Я прибегла сначала к программам ЭКО. Пыталась бороться до последнего, делала подсадки себе, но ничего не приживалось. Так я оказалась на программе СМ. Это был вынужденный шаг - у меня была последняя надежда на эту программу", - такой была предыстория Юлии.

Какова "механика" всего процесса, она рассказала так.

"Сначала надо найти агентство по СМ. Можно найти сурмаму самой, но агентства нас активно пугают: не надо, там асоциальные элементы, вы не договоритесь, вас сурмамочки обманут, идите к нам, у нас настолько все надежно и организовано, что все безопасно. Поэтому первое, что вы должны сделать, - это найти хорошее агентство. И я выбрала лучшее агентство на рынке - крупнейшее, каждый третий "суррогатный" ребенок в России рожден через это агентство. У него была потрясающая реклама: там было написано, что они действуют 10 лет, а это о чем-то говорит. Кроме того, на федеральных телеканалах я постоянно видела владельца этого агентства, а на их сайте было написано, что владелец является членов координационного совета Минздрава РФ и даже членом рабочей группы Госдумы. Я была в полнейшем восторге и была уверена, что нашла самое надежное агентство. Оно было самым дорогим, но я сознательно выбирала самое дорогое агентство, чтобы о сурмаме и ребенке очень хорошо позаботились. Я заплатила 2 млн 71 тыс. рублей - это стопроцентнаям предоплата в момент заключения договора", - сообщила женщина.

Однако сразу начались странности.

"Все программы, которые проводит это агентство, строго анонимные . То есть биородители и сурмамы не знаю друг друга и не имеют права даже искать личные контакты друг друга, за что в договоре предусмотрен штраф в размере суммы договора. То есть еще 2 млн за попытку найти контакты сурмамы! Нам агентство гарантировало, что все заботы о сурмаме они берут на себя. В моем договоре было написано даже санаторно-курортное обеспечение для сурмамы. Была полная иллюзия того, что сурмама и ребенок окружены заботой. Когда я спросила, почему все анонимно, нам сказали, что будут давать всю информацию. Еще мне сказали: представьте сурмаму, это беременная женщина, мало ли что, вдруг вы ей не понравитесь и она не отдаст вам ребенка, потому что, по законодательству, она может оставить его себе, если сочтет это необходимым. Когда мы слышим эту фразу, мы просто становимся психологическими рабами этих людей", - подчеркнула Юлия.

В итоге все худшие опасения и подозрения подтвердились.

"Когда я внесла огромную предоплату, началась программа. Через 4-5 месяцев мне сообщили, что пришла сурмама, и произошла подсадка. Никаких медицинских документов нам не показали. Когда мы потребовали, нам сказали: вы же договор подписали, программа анонимная. А через неделю пришла смс-ка: беременность сорвалась, произведена чистка, но вы не волнуйтесь, морально держитесь, мы вместе до конца. И после этого в течение 5 лет, пока длилась программа, мне приходило еще несколько смс-ок об абортах и выкидышах. Они убили всех моих детей, ведь у меня были криозамороженные эмбрионы, причем отличного "качества", о чем мне сообщали сами врачи", - рассказала пострадавшая.

Она признала, что те, кто обращаются в агентства по СМ, совершенно беспомощны.

"Я сейчас понимаю, что ничего не знаю про этот процесс. Все свелось к тому что мне пришлось поверить "честным глазам" этих людей, которые оказались преступниками. Я даже не знаю, были ли эти сурмамы, были ли эти подсадки, беременности, чистки - я ничего не знаю.

Обманутых очень много. Нас десять человек только заявителей на это агентство. Нам удалось добиться возбуждения уголовного дела, несмотря на очень активный саботаж, который нам чинили в органах полиции. В моем деле были две подставные фирмы от этого агентства. Мои договора сливали куда-то в Хабаровск вместе с моим биоматериалом. Потом я узнала, что мой договор оформили на подставную строительную компанию, которая в момент заключения договора строила частный жилой дом в жилье владельца агентства. То есть мне программу вела строительная (!) компания .

Наше заявление спустили в УВД по Мещанскому району. Лично мое заявление, в котором две подставные фирмы и официально подтвержденная документами грязнющая альтернативная ликвидация, в течение года вообще не подпускали к отделу уголовного розыска, а спускали к участковому, который вынес десять отказов! Когда мы добивались возбуждения дела, я прорабатывала базу Мосгорсуда и нашла очень интересное решение по этому агентству, которое было раньше. Биородители подавали на него в суд. Родилась двойня, но один умер при родах. И агентство сообщило об этом по смс, а никаких документов о смерти не предоставило. А за двойню идет большая доплата. Родители заподозрили, что там не было ребенка, и обратились в суд. Только по требованию суда, через несколько месяцев, агентство предоставило документы о смерти и результаты вскрытия. Но тело так и не выдали", - рассказала Юлия.

"То есть свидетельство о смерти выдано по преступной схеме без наличия тела? Или тело куда-то ушло?" - спросила ведущая.

По мнению пострадавшей, не исключено, что никакой двойни вообще не было, но проверить это никак невозможно. По ее словам, к их заявлению присоединились еще шесть обманутых иностранцев. У них тоже были огромные предоплаты, а затем смс-ки об абортах, и никто не знает, где искать сурмам, детей, и все это невозможно проверить. Полиция же заявляла, что это гражданское дело. Помог только запрос депутата Госдумы (вероятно, Николая Земцова).

Сами манипуляции с человеческими эмбрионами - это уже огромные возможности для криминального бизнеса, уверена пострадавшая.

"Учет эмбрионов пора ставить наконец на жесткий контроль, потому что отчетность, которую мы получаем из клиник, - это бумажки, ими же написанные. Но из любой пробирки с эмбрионом в любой подвальной клинике ЭКО может родиться ребенок. Это уже живые существа, это дети. А для нас эти пробирки - это просто весь мир. Они хранятся в клиниках. Есть приказы Минздрава об отчетности по движению биоматериалов, но все эти бумаги пишут сами клиники. Почему из 20 яйцеклеток, которые у нас забрали, получился только один эмбрион? Врачи нам говорят: ну что вы хотите, ведь это медицинский процесс. Но если посмотреть чуть шире, то в наших ЭКОшных клиниках растят эмбрионы - бластоцисты. А это источник стволовых клеток, они используются для исследований, из них могут растить эмбрионы, которые можно абортировать и получать сырье для фармпромышленности, косметологии. Даже просто украсть ребенка в анонимных программах СМ - это легче, чем вырвать зуб. Эти договора же нигде не регистрируются. Сурмама может родить ребенка, и она даже не знает, кто забирает ребенка из роддома. Кому нужны наши дети? Они нужны педофилам, извращенцам, на органы. Да их даже продать можно. Вот этот владелец этого крупнейшего агентства, куда я имела несчастье влезть, в своем "Фейсбуке" прямо пишет, что только правоохранительные органы не знают, что в наших роддомах продают детей. Я думаю, что он вполне в курсе этого вопроса. Я знаю случаи, когда сурмамы поступают в роддома и агентства им говорят: не говори, что ты сурмама, - ты просто мама. А потом она отказывается от ребенка, а там уже другая очередь. И можно взять 2 млн с меня и с усыновителей 5 млн", - сообщила Юлия, на что пораженная ведущая произнесла только "обалдеть!".

Сейчас по агентству возбуждены два дела - о торговле детьми и о мошенничестве. Но оно продолжает работать под другим брендом, а предыдущий сайт закрыт.

В программе также был показан сюжет, как аккредитованную при Минфине аудитора "раскрутили" в агентстве Sweetchild по СМ на 1,5 млн рублей и бросили (судя по выступлению в ОП РФ, Юлия тоже связалась именно с этим агентством). Было четыре эмбриона, все подсадки оказались провальными, так ей сообщили.

"Договор составлен так, что ты не имеешь права ни на что. Такой гоп-стоп по-медицински невозможно было и представить. Ты все отдаешь, а тебе шлют смс-ки: деток нет, ничего нет, спасибо за участие. При этом меня просили подписать акт о выполненных работах до подсадки. Я подписала, так как была с выкрученными руками - там же мои дети", - сказала обманутая женщина.

Передача денег велась наличными из рук в руки некой Наргизе Хамидовой - кому-то вроде теневого брокера агентства. Информации о ней на сайте не было.

Кроме того, через это агентство были рождены дети, которых обнаружили на съемных квартирах для продажи в Китай.

Интересно, что, помимо криминала, и сама процедура забора яйцеклеток небезопасна.

"Биомама принимает гормоны, чтобы вырастить эти яйцеклетки. Многие попадают в реанимацию для гиперстимуляции. Я лично колола уколы с гормонами. Яйцеклетки обязательно должны быть в определенный день, чтобы совулировать. Идет операция с наркозом для их забора. Дальше совершается оплодотворение, эмбрионы растят до пятого дня, и далее их или подсаживают, или замораживают. В моем случае они были криозаморожены. Сурмамы тоже принимают гормоны. Там перед подсадкой идет блокировка женских функций, чтобы подстроиться под цикл биомамы, если ей сразу подсаживают эмбрион. Мне приходилось ездить в онкодиспансер, и я умоляла дать мне справки, что я могу проходить гормональные процедуры. Ведь никто не знает, как все это скажется в будущем", - сообщила Юлия.

Еще интереснее случай, произошедший с ней, когда она пришла в обычную поликлинику и ее спросили на УЗИ: когда будете рожать?

"Я на нее смотрю и говорю: вы там ничего не видите? Она говорит: вижу, но перед вами была пациентка, где ситуация в десять раз хуже, но она первого родила сама, а сейчас беременна вторым. И я поняла, что приняла не все меры, чтобы родить самой. Сейчас государство предоставляет массу возможностей - та же репродуктивная хирургия. Я обратилась в больницу, и мне сказали: приходи, мы тебе все сделаем. Но еще два-три года назад мне говорили, что мне все нужно отрезать. А теперь мне говорят: технологии идут вперед, родишь сама", - так закончила свой рассказ пострадавшая.

После всех издевательств над собой Юлия считает, что СМ вообще нужно запретить.

Во многих странах мира, в том числе странах Запада, оно или полностью запрещено, или сильно ограничено. В России лоббисты СМ давят на жалость, призывая не лишать бесплодных женщин последней надежды и поощрять СМ. В результате Россия, Украина, Казахстан являются основными мировыми поставщиками детей на экспорт, сообщил первый зампредседателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло. Только по данным одной авиакомпании, за год из России было вывезено более 7 тысяч детей.