Эрдоган: Беспорядки в США шокировали мировое сообщество

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал беспорядки, произошедшие на этой неделе в Конгрессе США.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа устроили штурм в тот момент, когда Джо Байдена собирались утвердить в качестве нового президента Соединенных Штатов. Охрана открыла огонь, в итоге погибла девушка, а еще несколько человек пострадали.

Между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими произошло несколько стычек. В штурме участвовали тысячи людей, а конгрессменов по одному выводили из здания в противогазах.

Как заявил сегодня Эрдоган, ситуация в Америке, которую называют "колыбелью демократии", действительно шокировала мировое сообщество.

"Желаю семьям погибших терпения, а пострадавшим скорейшего выздоровления", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.

Как пишет РИА Новости, президент Турции также выразил пожелание, чтобы процесс передачи полномочий от Трампа к Байдену прошел спокойно.

Ранее сообщалось, что число жертв беспорядков в Вашингтоне увеличилось до пяти человек.