08 Января 2021
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Политика За рубежом
Эрдоган (2016) | Фото:

Эрдоган: Беспорядки в США шокировали мировое сообщество

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал беспорядки, произошедшие на этой неделе в Конгрессе США.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа устроили штурм в тот момент, когда Джо Байдена собирались утвердить в качестве нового президента Соединенных Штатов. Охрана открыла огонь, в итоге погибла девушка, а еще несколько человек пострадали.

Между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими произошло несколько стычек. В штурме участвовали тысячи людей, а конгрессменов по одному выводили из здания в противогазах.

штурм Капитолия(2021)|Фото: AP Photo/John Minchillo

Как заявил сегодня Эрдоган, ситуация в Америке, которую называют "колыбелью демократии", действительно шокировала мировое сообщество.

"Желаю семьям погибших терпения, а пострадавшим скорейшего выздоровления", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.

Как пишет РИА Новости, президент Турции также выразил пожелание, чтобы процесс передачи полномочий от Трампа к Байдену прошел спокойно.

Ранее сообщалось, что число жертв беспорядков в Вашингтоне увеличилось до пяти человек.

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Эрдоган: Беспорядки в США шокировали мировое сообщество

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Теги: Эрдоган, Трамп, Байден, беспорядки, США



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