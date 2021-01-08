Ким Чен Ын заявил о необходимости улучшения отношений с другими странами

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости улучшения отношений его страны с другими странами мира.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на официальные северокорейские СМИ, такое заявление Ким сделал на съезде Трудовой партии Кореи. По его словам, "требуется всеобъемлющее расширение и развитие наших внешних связей".

Также лидер КНДР пояснил, что эта необходимость продиктована, в частности, "сложившейся ситуацией и наступлением нового времени". При этом СМИ не уточняют, с какими именно странами Ким Чен Ын собрался улучшать отношения.

Напомним, осенью прошлого года КНДР показала на параде новую баллистическую ракету "Пуккыксон 4-А" ("Полярная звезда"). В стране были выпущены несколько модификаций таких ракет. Разработкой сразу же заинтересовался Пентагон.